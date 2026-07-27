В ЦПК назвали имена лиц, причастных к предполагаемой схеме хищения, организованной госсекретарем МИД

Стало известно, кому именно НАБУ и САП предъявили подозрения по делу о незаконном присвоении более 37 млн грн, полученных от иностранных граждан и доноров и предназначенных для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения России, – схеме, организованной бывшим госсекретарем МИД.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, пишет "Европейская правда".

Подозрения по делу о присвоении средств иностранных доноров получили бывший государственный секретарь МИД Александр Баньков, экс-руководитель его аппарата и действующий советник Постоянного представительства Украины при отделении ООН в Женеве Рамиз Рамазанов, глава подконтрольной общественной организации "Центр содействия международному сотрудничеству" Владислав Резников и бухгалтер общественной организации, через которую осуществлялся вывод средств.

По версии следствия, Баньков убеждал доноров и подчиненных сотрудников направлять финансовую помощь на банковский счет ОО "ЦСМС". Их выводили на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые в дальнейшем переводили их в "бэк-офисы" для легализации.

Помимо хищения и легализации незаконных средств участники схемы подделывали документы, чтобы создать видимость законной деятельности.

О разоблачении организованной преступной группы во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины, которая завладела средствами иностранных доноров в начале полномасштабного вторжения России, стало известно в понедельник, 27 июля.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что неправомерные действия со стороны бывшего госсекретаря были выявлены в ходе внутреннего аудита.