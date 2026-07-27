В ЦПК назвали імена осіб, причетних до імовірної схеми розкрадання держсекретарем МЗС

Стало відомо, хто саме отримав підозри від НАБУ та САП у справі про незаконне заволодіння понад 37 млн грн від іноземних громадян та донорів, призначених на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, – схемі, яку організував ексдержсекретар МЗС.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції, пише "Європейська правда".

Підозри у справі про заволодіння коштів іноземних донорів отримали колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков, екскерівник його апарату та чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміз Рамазанов, очільник підконтрольної громадської організації "Центр сприяння міжнародному співробітництву" Владислав Резніков та бухгалтер громадської організації, через яку здійснювали виведення коштів.

За версією слідства, Баньков переконував донорів і підлеглих працівників спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок ГО "ЦСМС". Їх виводили на рахунки підконтрольних ФОПів, які надалі переказували їх до "бек-офісів" для легалізації.

Крім розкрадання та легалізації незаконних коштів учасники схеми підробляли документи, аби створити видимість законної діяльності.

Про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України, що заволоділа коштами від іноземних донорів на початку повномасштабного вторгнення Росії, стало відомо у понеділок, 27 липня.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що неправомірні дії з боку колишнього держсекретаря виявили під час внутрішнього аудиту.