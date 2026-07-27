МИД: факты хищения со стороны госсекретаря в 2022 году обнаружили в ходе аудита министерства

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что неправомерные действия со стороны бывшего госсекретаря были выявлены в ходе внутреннего аудита.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД в ответ на запрос "ЕвроПравды".

В МИД заявили, что в ведомстве "была и остается нулевая терпимость" к коррупционным злоупотреблениям.

"Сегодняшние новости от НАБУ также являются частично результатом внутреннего аудита МИД и сотрудничества ведомства с правоохранительными органами. Аудитом министерства были выявлены, а Государственной аудиторской службой Украины подтверждены факты возможных злоупотреблений с определенными объемами помощи, которые поступали на счета в начале полномасштабного вторжения", – сообщили в Министерстве иностранных дел.

"Соответствующие сведения были переданы в правоохранительные органы. В дальнейшем министерство оказывало и оказывает все необходимое содействие в работе правоохранительных органов по этому делу", – добавили в комментарии.

Напомним, 27 июля НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группы во главе с бывшим государственным секретарем МИД Украины, которая завладела средствами от иностранных доноров в начале полномасштабной войны.

Организатором схемы называют бывшего государственного секретаря МИД, который занимал эту должность с 2020 по 2024 год. На тот момент, когда главой МИД был Дмитрий Кулеба, эту должность занимал Александр Баньков.