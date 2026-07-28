Во Франции объявляют новую эвакуацию из-за обострения ситуации с пожарами

Во Франции власти издали распоряжение об эвакуации почти 4 тысяч человек из кемпингов, туристических резиденций, курортных поселков и парков развлечений в районе Лакано на Атлантическом побережье на фоне обострения ситуации с лесными пожарами.

Об этом сообщает France 24, передает "Европейская правда".

Региональные власти департамента Жиронда сообщили, что эвакуация охватила курорт Lacanau Ocean и оба берега озера Лакано.

Жителям было предписано взять с собой личные вещи, следовать инструкциям по чрезвычайным ситуациям и не возвращаться к месту проживания, пока власти не разрешат это сделать.

Распоряжение об эвакуации было издано на фоне ухудшения погодных условий, угрожавшего усилением лесных пожаров.

Франция уже несколько дней страдает от масштабных лесных пожаров. Наиболее тяжелая ситуация в настоящее время наблюдается в департаменте Жиронда. По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж обратился с просьбой об активации Механизма гражданской защиты Европейского Союза в связи с пожарами, охватившими страну.

В Еврокомиссии предупредили, что Механизм гражданской защиты ЕС уже исчерпывает свои возможности в тушении лесных пожаров.