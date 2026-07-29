СМИ: Зеленский в среду прибудет в Люблин, где встретится с Туском

Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь из Соединенных Штатов, должен встретиться в Люблине с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом стало известно "Европейской правде" и RMF FM.

Подробности встречи, как и сам факт её проведения, пока остаются в тайне. Однако многое указывает на то, что Зеленский расскажет главе польского правительства о результатах визита в Вашингтон.

По данным "ЕП", встреча приурочена к годовщине "Люблинского треугольника" (он был основан 28 июля 2020 года).

По пути из Вашингтона самолет президента уже совершил техническую посадку в Шенноне (Ирландия), откуда отправится в Люблин.

Это будет первая встреча и визит президента Украины в Польшу после конфликта между Киевом и Варшавой, разгоревшегося из-за присвоения Зеленским военной части имени героев УПА.

Это привело к лишению его высшей польской награды. Также обратили внимание, что в разгар конфликта самолет Зеленского перестал летать через Польшу.

Кроме того, стоит отметить, что на фоне конфликта между странами в Польше также участились акты агрессии против украинцев.

Во вторник Зеленский находился с визитом в США, где принял участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, а также провел встречу с президентом Дональдом Трампом.

Зеленский рассказал, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".

Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений. Зеленский провёл в Белом доме более часа.

По данным СМИ, президенты обсуждали дипломатические усилия по прекращению войны и возможный визит спецпредставителей Трампа в Киев.