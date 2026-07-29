В Польше задержали мужчину за вероятные угрозы и оскорбления украинцев

В Польше правоохранители задержали 63-летнего жителя гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в публичных оскорблениях и угрозах в адрес граждан Украины по признаку национальности.

Об этом сообщили правоохранители, передает Onet, пишет "Европейская правда".

По данным правоохранителей, мужчину задержали и поместили в изолятор.

По версии следствия, подозреваемый регулярно оскорблял украинских соседей, используя нецензурную лексику и высказывания на почве национальной ненависти.

Во время одного из инцидентов он также угрожал одному из потерпевших. По словам полиции, 25-летний гражданин Украины был вынужден укрыться в своём автомобиле, чтобы избежать нападения.

Потерпевший зафиксировал поведение мужчины на видео, которое впоследствии опубликовал в социальных сетях.

В полиции подчеркнули, что преступления, совершенные на почве ненависти, влекут за собой уголовную ответственность.

"Каждый, кто совершает преступление на почве ненависти, должен понести уголовную ответственность. Публичные оскорбления людей из-за их национальности являются преступлением, наказываемым лишением свободы на срок до трех лет", – заявили правоохранители.

В случае доказательства вины 63-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент.

В связи с нападением польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому "с просьбой прервать свое молчание по этому поводу". Впрочем, по словам Туска, Навроцкий до сих пор "молчит".

Между тем пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка связал рост случаев насилия в отношении украинцев с риторикой и действиями политиков правого толка.