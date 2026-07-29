У Польщі затримали чоловіка за ймовірні погрози та образи українців

У Польщі правоохоронці затримали 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють у публічних образах та погрозах громадянам України через їхню національність.

Про це повідомили правоохоронці, передає Onet, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, чоловіка затримали та помістили до ізолятора.

За версією слідства, підозрюваний регулярно ображав українських сусідів, використовуючи нецензурну лексику та висловлювання на ґрунті національної ненависті.

Під час одного з інцидентів він також погрожував одному з потерпілих. За словами поліції, 25-річний громадянин України був змушений сховатися у своєму автомобілі, щоб уникнути нападу.

Потерпілий зафіксував поведінку чоловіка на відео, яке згодом оприлюднив у соціальних мережах.

У поліції наголосили, що злочини, скоєні на ґрунті ненависті, тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

"Кожен, хто вчиняє злочин на ґрунті ненависті, повинен понести кримінальну відповідальність. Публічні образи людей через їхню національність є злочином, що карається позбавленням волі на строк до трьох років", – заявили правоохоронці.

У разі доведення вини 63-річному чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент.

У зв’язку з нападом польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького "з проханням перервати своє мовчання щодо цього". Втім, за словами Туска, Навроцький досі "мовчить".

Тим часом речник уряду Польщі Адам Шлапка пов’язав зростання випадків насильства щодо українців із риторикою та діями політиків правого спрямування.