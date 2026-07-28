В Польше изъяли почти тонну марихуаны, спрятанной среди одежды из Канады

В Польше изъяли более 900 кг марихуаны, которую перевозили в картонных коробках с одеждой, импортированной из Канады.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на заявление Поморской национальной налоговой администрации в Гдыне, передает "Европейская правда".

Сотрудники Поморской национальной налоговой администрации в Гдыне изъяли более 945 кг марихуаны, рыночная стоимость которой на чёрном рынке составляет почти 46 млн злотых (около $12 млн).

Как отмечается, сотрудники отобрали для досмотра контейнер, прибывший из Канады. Согласно декларации, он должен был содержать одежду, предназначенную для компании из Мазовецкого воеводства, работающей в текстильной отрасли.

Контейнер сначала просканировали рентгеновским аппаратом, а затем подвергли детальному досмотру. Внутри коробок с подержанной одеждой сотрудники обнаружили вакуумные пакеты, наполненные высушенным растительным материалом, а тесты на наркотики подтвердили, что это марихуана.

Как отмечается, марихуану расфасовали в 1674 пакета. Расследование этого дела ведет окружная прокуратура в Гданьске.

Также отмечается, что никто не явился, чтобы забрать контейнер, и в связи с этим делом пока никого не арестовали. Следователи выясняют, кто стоит за этой масштабной попыткой контрабанды и связано ли это дело с международными преступными группировками.

Недавно правоохранительные органы изъяли более 2,6 тонны кокаина, рыночная стоимость которого оценивается в 500 млн евро, в Атлантическом океане у побережья Португалии.

В апреле в нескольких супермаркетах в Нидерландах обнаружили пакеты с наркотиками в партиях бананов, поступивших в магазины.

В Великобритании обнаружили кокаин на сумму 9,4 млн долларов в партии нижнего белья.