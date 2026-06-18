В Венгрии массово увольняют сотрудников издания, входящего в неформальную медиаимперию времен Орбана

В Венгрии примерно половине сотрудников ежедневной газеты "Magyar Nemzet", входящей в неформальную медиаимперию под контролем бывшего премьера Виктора Орбана, сообщили об увольнении.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

Среди уволенных – сотрудники, которые работали в новостной редакции и участвовали в ежедневном выпуске новостей. Этот отдел полностью ликвидируется, а 6–7 сотрудников, которые там работали, уже получили уведомления об увольнении. Однако сокращения коснулись всех отделов.

Издание Média1 первым сообщило о массовых увольнениях в Magyar Nemzet, а также о том, что ежедневная газета станет еженедельником, причем переход должен состояться до августа.

Как стало известно Telex, некоторым сотрудникам также были сокращены зарплаты, руководство Magyar Nemzet останется без изменений.

Газету Magyar Nemzet считали одним из рупоров венгерских властей времен Виктора Орбана.

Накануне также стало известно, что новое венгерское правительство отменило ограничение доступа к сайтам "Украинской правды" и "Европейской правды", введенное во времена предыдущего премьера Виктора Орбана.

В конце сентября 2025 года венгерские интернет-провайдеры начали блокировать доступ к украинским медиаресурсам, которые правительство решило запретить в качестве ответной меры после блокировки в Украине нескольких порталов, распространявших российскую пропаганду.

"ЕП" известно, что в окружении Орбана считали "Европейскую правду" изданием, деятельность которого направлена против Венгрии, и тщательно отслеживали все связанные с Венгрией публикации.

В МИД Украины, комментируя решение венгерского правительства заблокировать доступ к ряду украинских СМИ, подчеркнули, что речь идет о блокировании доступа венгров к журналистике, основанной на фактах.