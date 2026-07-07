Дания отвергла заявления Трампа о контроле над Гренландией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала очередные заявления президента США Дональда Трампа о желании контролировать Гренландию.

Ее слова цитирует DR, пишет "Европейская правда".

В этот день во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Трамп заявил, что хотел бы, чтобы США контролировали Гренландию.

Фредериксен отвергла такие заявления и повторила: "Гренландия не продается".

"Мы четко заявили об этом сразу же. Население Гренландии не хочет быть частью США. Они ясно дали это понять", – подчеркнула премьер-министр Дании.

Правительства Дании и Гренландии категорически отвергают аннексию со стороны США. В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Трампа с целью поиска компромисса.

Между тем глава Объединенного арктического командования в Гренландии Сорен Андерсен заявил, что арктический остров располагает достаточным количеством баз и постоянных войск для обеспечения операций НАТО и сдерживания российских угроз.

Также СМИ писали, что американский высокопоставленный чиновник накануне саммита НАТО заявил, что взятие Гренландии под контроль США в настоящее время является единственным способом устранить долгосрочные риски для безопасности.