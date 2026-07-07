Трамп: Гренландия должна находиться под контролем США, а не Дании

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 7 июля, заявил, что хотел бы, чтобы США контролировали Гренландию.

Об этом он сказал во время встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп аргументировал это тем, что Гренландия имеет стратегическое значение для американской безопасности.

Впрочем, он признал, что такое развитие событий "нанесло бы ущерб" его отношениям с НАТО.

Также он заявил, что Дания не вкладывает достаточных средств в Гренландию, и предупредил, что расположение острова делает его все более важным по мере расширения присутствия Китая и России в Арктике.

"Гренландия не помогает Дании, Дания не тратит средства, чтобы действительно помочь Гренландии, но это важная часть для Соединенных Штатов. Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании", – подытожил американский президент.

Правительства Дании и Гренландии категорически отвергают аннексию со стороны США. В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Трампа с целью поиска компромисса.

Между тем глава Объединенного арктического командования в Гренландии Сорен Андерсен заявил, что арктический остров располагает достаточным количеством баз и постоянных войск для обеспечения операций НАТО и сдерживания российских угроз.

Также СМИ писали, что американский высокопоставленный чиновник накануне саммита НАТО заявил, что взятие Гренландии под контроль США в настоящее время является единственным способом устранить долгосрочные риски для безопасности.