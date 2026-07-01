WSJ: Трампу предлагали возобновить тотальную войну против Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность возвращения к полномасштабной войне с Ираном, проведя за последние дни ряд бесед с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Деном Кейном относительно новых ударов, но в итоге решил пойти по пути переговоров.

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали неназванные американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

Как отметили собеседники издания, обсуждения сосредоточивались на том, следует ли США отказаться от переговоров и возобновить полномасштабные атаки на Иран – шаг, который некоторые из них описывают как "доведение дела до конца".

В публикации говорится, что дипломатический тупик заставил Трампа рассмотреть альтернативные варианты действий, обращаясь к своим помощникам за новыми идеями. По словам источников, Хегсет и Кейн предложили варианты возобновления масштабных авиаударов по иранским военным объектам.

Хотя окончательное решение еще не принято, Трамп сообщил своим помощникам, что, по его мнению, очередной раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатические усилия и снизить шансы Вашингтона на окончательное прекращение иранской ядерной программы.

Американский президент также сообщил своим помощникам, что не видит проблемы в том, если переговоры с Тегераном будут продолжаться и после 18 августа – крайнего срока заключения ядерного соглашения, рассказали чиновники.

Глава Белого дома заявил, что на данный момент он доволен практикой нанесения разовых ударов по Ирану в случае нарушения им "меморандума о взаимопонимании", которые привели к взаимным боевым действиям в минувшие выходные.

Брифинги Пентагона по военным вариантам действий не являются чем-то необычным, ведь Трамп регулярно проводит как официальные, так и импровизированные совещания по Ирану.

Однако последние обсуждения свидетельствуют о том, что он ищет пути выхода из тупика в отношениях с Тегераном и пока не исключает возобновления боевых действий. Некоторые чиновники признают, что возобновление конфликта стало бы негласным признанием провала широко разрекламированного соглашения с Ираном.

Представитель Белого дома отметил, что Трамп всегда отдаёт предпочтение дипломатии и что иранцам было бы разумно заключить выгодное соглашение с США.

Напомним, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней. Первый раунд технических переговоров состоялся в минувшие выходные в Швейцарии.

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей – после удара по торговому судну в Ормузском проливе. Впоследствии Центральное командование ВС США, координирующее операции в регионе, заявило об ударах по иранским военным целям в районе Ормузского пролива.

Иран, со своей стороны, обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия и заявил о нанесённых ответных ударах по американским базам на территории Бахрейна и Кувейта; в ту же ночь последовали новые американские удары.