Трамп приказал остановить всю торговлю с Испанией

Президент США Дональд Трамп заявил об обострении проблем в отношениях США с Испанией.

Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перед началом заседания саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Встречу президента США с генеральным секретарем открыли заявления для прессы со стороны обоих лидеров, и президент Трамп воспользовался этим также для упоминаний о других лидерах, с которыми он уже встретился, но отдельно остановился на Испании.

"Я не разговаривал с Испанией. Испания – безнадежна. Я, кстати, не хочу больше торговать с Испанией, мы можем ее отрезать?" – обратился он к своей команде.

Трамп заявил, что Испания якобы "плохо обращается" с генеральным секретарем Альянса, не приведя никаких подтверждений этих слов.

"Испания – ужасный партнер в НАТО. Они не участвуют, они не платят. Поэтому я не хочу ничего общего с Испанией – так что прекратите всю торговлю с ней", – во второй раз, в повелительном тоне, обратился он к американской делегации. Трамп выразил уверенность, что это серьёзное наказание, потому что, мол, "они просят – пожалуйста, пожалуйста, мы хотим с вами торговать".

Также Трамп заявил, что должны быть приостановлены все визиты в Испанию.

Как известно, Испания не разрешила США использовать свои военные базы для американских самолетов, направлявшихся на боевые миссии в войне против Ирана.

Премьер-министр Испании перед саммитом заявлял, что будет убеждать Трампа в том, что Испания достаточно тратит на оборону.

Также испанский лидер поддержал Джорджу Мелони на фоне оскорблений со стороны Трампа.

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