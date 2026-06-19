Санчес поддержал Мелони на фоне оскорбительных высказываний Трампа

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил солидарность с итальянским лидером Джорджей Мелони после пренебрежительных заявлений президента США Дональда Трампа в её адрес.

Слова Санчеса цитирует ANSA, передает "Европейская правда".

На пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе Санчес заявил о своей поддержке Мелони после того, как она подверглась оскорблениям со стороны американского президента.

Испанский премьер сказал, что не знает, как описать нападку Трампа.

"Я выразил ей всю свою солидарность в связи с этой нападкой, которая не является ни политической, ни личной. Я не знаю, как это описать", – сказал Санчес на пресс-конференции.

Глава испанского правительства подчеркнул, что его поддержка премьер-министра Италии не ограничивается этим публичным заявлением для СМИ, но он также выразил ее "в частном порядке" во время встречи двух лидеров.

Речь идет об интервью Дональда Трампа, в котором он утверждал, что Мелони якобы "умоляла" о совместном с ним фото на саммите "Группы семи".

"Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не стал этого делать, но мне было её жалко", – заявил Трамп.

Сама премьер-министр Италии опубликовала обращение, в котором опровергает утверждения Трампа и выражает возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.

Из-за скандала министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в Соединенные Штаты, запланированный на ближайшие дни.

Это стало новым обострением отношений между лидерами Италии и США после того, как весной Мелони и Трамп поспорили из-за резкой критики со стороны Трампа неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Трамп впоследствии обвинил её в "отсутствии мужества" и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.