Почему саммит НАТО в Анкаре превзошел ожидания Украины и при чём здесь Трамп

Поездка Владимира Зеленского в Анкару на саммит НАТО должна была стать успешной, и "Европейская правда" рассказывала об этом заранее. Альянс подготовил для саммита в Анкаре конкретные решения о финансировании ВСУ, которые уже были согласованы и ждали торжественного события; в решение вошли даже шаги по дальнейшей интеграции Украины с НАТО. "ЕвроПравда" рассказывала обо всём этом в статье "140 млрд на ВСУ и поддержка Трампа".

Кроме того, в последнее время наблюдалось потепление в отношениях с президентом США, который в НАТО играет особую роль.

Но даже для тех, кто ожидал успеха, саммит 2026 года принес приятные неожиданности. Его смело можно назвать превзошедшим самые оптимистичные ожидания.

Об этом – в репортаже редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Турции) От Patriot до Мадьяра: какие договоренности привез Зеленский в Украину с саммита НАТО. Далее – краткое изложение.

С точки зрения НАТО всё прошло хорошо – как и прогнозировалось (читайте текст решения саммита и его анализ).

Несмотря на негативное отношение Дональда Трампа к союзникам по НАТО – в частности, "нападки" на Испанию и Данию – Украина, благодаря поддержке США, получила больше, чем можно было ожидать. Встреча с Дональдом Трампом показала, что американский президент всё больше склоняется к поддержке Киева по одной простой причине: Украина побеждает на поле боя, а Трамп любит ставить на победителей.

Это было ощутимо и по действиям американского президента, и по его решениям. Пожалуй, главное из них – это политическое согласие на производство в Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Но, конечно, ещё нужно дождаться официального решения США по этому поводу.

Запуск производства – это, безусловно, длительный процесс. Ни завтра, ни через год эти ракеты не поступят в ВСУ.

Кроме того, в случае официального согласия и анонса строительства производственных линий в Украине, это также будет иметь немедленный эффект. Ведь дружественные Украине государства, которые сейчас колеблются, можно ли передавать Киеву ракеты из своих запасов, получат весомый аргумент в пользу этого. После запуска украинской линии у них появится больше возможностей пополнить свои склады за счет американского производителя, который сейчас заключил контракт на поставки для Украины.

Второй успех переговоров в Анкаре касается российско-украинской войны и её завершения.

Речь здесь идёт не столько о конкретной договорённости, сколько об изменении позиции США.

Наиболее наглядным примером стала публичная поддержка Трампом украинской позиции относительно места проведения "мирных переговоров" с Путиным.

Но ещё более важным индикатором стало его заявление в поддержку дальнобойных ударов ВСУ по объектам российской экономики – нефтеперерабатывающим заводам и т. п.

В Анкаре Трамп признал: даже если дальнобойные атаки ВСУ означают эскалацию боевых действий, выводят их на новый уровень – Украина всё равно имеет на это право.

"Это та эскалация, которая может привести к окончанию войны", – пояснил он.

Приятными неожиданностями стали результаты Анкары на польском и венгерском дипломатических направлениях. Зеленский возобновил диалог с президентом Польши, а с Венгрией мы вышли из искусственного тупика.

Похоже, что лидер Венгрии Петер Мадьяр просто пересмотрел свою позицию и отказался от нереалистичных требований, которые мешали налаживанию отношений.

Впрочем, договоренности в Анкаре лишь закладывают фундамент.

Реальные изменения ещё впереди. Украина должна реализовать открывшиеся возможности. По каждому из пунктов – от Patriot до Мадяра.

Подробнее – в репортаже Сергея Сидоренко (из Турции) От Patriot до Мадьяра: какие договоренности привез Зеленский в Украину с саммита НАТО.