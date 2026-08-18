В Польщу вернули спецрейсом половину паломников, попавших в смертельное ДТП в Венгрии

В Польшу государственным спецрейсом вернули около половины польских паломников, автобус которых попал в смертельную аварию на пути через Венгрию.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Государственный спецрейс вылетел из венгерского Дебрецена и приземлился в аэропорту Жешува вечером 17 августа, забрав из Венгрии 21 пострадавшего, которых можно было транспортировать без лишних рисков. Еще один с паломников решил возвращаться в Польшу отдельно с семьей.

Пятерых человек сразу с борта доставили в больницы, ещё 16 не нуждались в госпитализации.

Ещё 18 пострадавших пока остаются в Венгрии. Состояние двух пациентов называют критическим.

Напомним, в выходные автобус с польскими паломниками, возвращавшимися из Меджугорья в Боснии и Герцеговине, попал в аварию на территории Венгрии. В результате ДТП 12 пассажиров погибли. Всего на борту было 59 человек – два водителя и 57 пассажиров.

Министр инфраструктуры Польши после этого поручил провести дополнительные проверки автобусов, на которых поляки путешествуют по стране и за рубежом.

В Венгрии возбудили уголовное дело против водителя, который находился за рулем. Предполагают, что он уснул и потерял управление.