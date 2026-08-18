Президент Литвы заверил: никто не поднимает вопрос о выходе страны из МУС

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что никто не поднимает вопрос о выходе Литвы из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом он заявил в эфире телеканала LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что такой шаг было бы трудно объяснить обществу.

"Во-первых, никто так не ставит вопрос. Выйти из Международного уголовного суда стране, которая аплодировала решению МУС выдать ордер на арест (кремлевского правителя) Владимира Путина – извините, как бы мы это объяснили нашим людям? Сейчас говорить о выходе из МУС, когда 27 членов ЕС являются его частью, – это совершенно непонятный шаг", – сказал он.

По словам президента, если бы встал вопрос о судьбе МУС, государствам все равно пришлось бы договариваться о регулировании вопросов, которые сейчас находятся в юрисдикции этого суда.

Литовские СМИ ранее сообщали, что официальные лица США передали Вильнюсу сообщение о том, что вопрос МУС является особенно актуальным для стран, где дислоцированы американские военные, хотя и не угрожали непосредственно выводом войск в случае, если Литва останется членом суда.

Впрочем, в литовском МИД ранее заявляли, что не рассматривают возможность выхода из Международного уголовного суда (МУС) на фоне планов США "демонтировать" эту организацию.

Как известно, 13 июля государственный секретарь США Марко Рубио объявил о начале масштабной кампании, направленной на то, чтобы Международный уголовный суд не мог преследовать американцев.

Среди мер, анонсированных Рубио, – призыв к странам, пользующимся преимуществами "зонтика безопасности" США, отклонить полномочия МУС по привлечению к ответственности американских чиновников и военнослужащих.