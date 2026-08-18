У президента Литвы согласились с предложением сократить время транзита для россиян

Советник президента Литвы Мариус Чеснулявичюс, комментируя предложение сократить до шести часов время транзита через Литву для граждан России, заявил, что нет оснований возражать против этой идеи.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Delfi.

Сокращение этого времени позволило бы уменьшить количество возможных нарушений, сказал Чеснулявичюс.

"Причин для возражений действительно нет. Думаю, главное здесь – то, что само предложение делает акцент на ограничении по времени: если сейчас разрешено до 24 часов, то 6 часов уменьшило бы желание ездить по Литве", – отметил советник литовского президента.

Он также добавил, что сокращение допустимого времени транзита не стало бы унижением достоинства этих лиц.

Как известно, депутат Сейма Арвидас Анушаускас зарегистрировал поправки к Закону о государственной границе и её охране, в которых предлагается ограничить время транзита через Литву для граждан России шестью часами и использовать систему автоматического распознавания номерных знаков для контроля за соблюдением этого требования.

В Министерстве иностранных дел Литвы подтвердили, что рассмотрят это предложение.