У президента Литви погодились з пропозицією скоротити час транзиту для росіян

Радник президента Литви Марюс Чеснулявічюс, коментуючи пропозицію скоротити до шести годин час транзиту через Литву для громадян Росії, заявив, що немає підстав заперечувати проти цієї ідеї.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Delfi.

Скорочення цього часу дозволило б зменшити кількість можливих порушень, сказав Чеснулявічюс.

"Причин для заперечень справді немає. Гадаю, головне тут – те, що сама пропозиція робить акцент на обмеженні за часом: якщо зараз дозволено до 24 годин, то 6 годин зменшило б бажання їздити по Литві", – зазначив радник литовського президента.

Він також додав, що скорочення допустимого часу транзиту не стало б приниженням гідності цих осіб.

Як відомо, депутат Сейму Арвідас Анушаускас зареєстрував поправки до Закону про державний кордон та його охорону, в яких пропонується обмежити час транзиту через Литву для громадян Росії шістьма годинами та використовувати систему автоматичного розпізнавання номерних знаків для контролю за дотриманням цієї вимоги.

У Міністерстві закордонних справ Литви підтвердили, що розглянуть цю пропозицію.