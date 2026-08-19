МУС предупредил об угрозе международному правопорядку после введения санкций США

В Международном уголовном суде отреагировали на санкции США и заявили, что давление на судей, прокуроров и сотрудников ставит под угрозу международный правопорядок.

Об этом сообщила пресс-служба МУС в комментарии журналистам, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

В МУС подчеркнули, что когда сотрудникам судебной системы угрожают за применение закона – "под угрозой оказывается сам международный правопорядок".

"Меры, направленные против судей, прокуроров и сотрудников, работающих над выполнением мандата, предоставленного Международному уголовному суду государствами, подрывают верховенство права", – отметили в пресс-службе суда.

Кроме того, в МУС подчеркнули, что не намерены отступать от выполнения своих полномочий и будут продолжать поддерживать своих сотрудников, а также жертв международных преступлений.

Как известно, накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США вводит санкции против Акане и Абдулайе Сее, старшего адвоката суда и гражданина Сенегала, на основании указа президента Дональда Трампа от прошлого года, разрешающего применение санкций против суда.

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен осудил американские санкции.

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