МКС попередив про загрозу міжнародному правопорядку після санкцій США

У Міжнародному кримінальному суді відреагували на санкції США та заявили, що тиск на суддів, прокурорів і співробітників ставить під загрозу міжнародний правопорядок.

Про це повідомила пресслужба МКС у коментарі журналістам, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

У МКС наголосили, що коли працівникам судової системи погрожують за застосування закону – "під загрозою опиняється сам міжнародний правопорядок".

"Заходи, спрямовані проти суддів, прокурорів і співробітників, які працюють над виконанням мандата, наданого Міжнародному кримінальному суду державами, підривають верховенство права", – зазначили у пресслужбі суду.

Окрім цього, у МКС підкреслили, що не мають наміру відступати від виконання своїх повноважень і продовжать підтримувати своїх співробітників, а також жертв міжнародних злочинів.

Як відомо, напередодні держсекретар Марко Рубіо зазначив, що адміністрація Трампа вводить санкції проти Акане та Абдулає Сеє, старшого адвоката суду та громадянина Сенегалу, на підставі указу президента Трампа від минулого року, що дозволяє застосування санкцій проти суду.

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен засудив американські санкції.

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