Мадьяр: в воскресенье Венгрия впервые за 44 года полностью остановит работу единственной АЭС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что работа единственной в стране атомной электростанции "Пакш" будет полностью остановлена в воскресенье, 2 августа, из-за резкого падения уровня воды в Дунае.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Мадьяр заявил, что в 1:30 по местному времени будет остановлена работа предпоследнего энергоблока АЭС, а 2 августа ее полностью остановят – впервые за 44 года существования станции.

В то же время в отделе по связям с общественностью самой АЭС "Пакш" сообщили, что с 1:30 2 августа будет работать только 2-й блок электростанции на 50 % мощности. Там не предупредили о полной остановке производства с воскресенья, а лишь указали на такую возможность в случае дальнейшего падения уровня воды в Дунае.

"В случае дальнейшего снижения уровня воды последний действующий блок также будет остановлен, что приведет к полному прекращению производства электроэнергии; в дальнейшем необходимо будет обеспечить охлаждение остановленных блоков", – говорится в сообщении.

В пресс-службе "Пакш" призвали венгров сократить потребление электроэнергии в ближайший период, особенно в вечерний пиковый период с 17:00 до 22:00.

31 июля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что единственная венгерская атомная электростанция "Пакш" может полностью приостановить работу всех реакторов 4 или 5 августа из-за низкого уровня воды в Дунае.

До этого он предупредил, что страна может столкнуться с энергетическим кризисом. Мадьяр призвал крупных потребителей, включая производителей аккумуляторов и автомобилей, добровольно сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 во время жары.

Сообщалось, что на линиях метро и трамваев Будапешта будет введен график движения, согласно которому транспортные средства будут ускоряться менее интенсивно для экономии электроэнергии.