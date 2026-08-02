Премьер-министр Венгрии предупредил о пяти "самых критических" днях для энергетики страны

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна столкнется с "пятью самыми критическими днями" из-за ситуации в энергетике, вызванной почти полной остановкой производства электроэнергии на единственной венгерской АЭС.

Об этом Мадьяр сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр сообщил, что уровень воды на Дунае в районе атомной электростанции "Пакш" составляет минус 133 сантиметра. Последний работающий энергоблок АЭС остановят при минус 134 сантиметрах, что, вероятно, произойдет в воскресенье.

Мадьяр заверил, что безопасность электростанции гарантирована на 100 процентов. По его словам, 50 специалистов по водоснабжению будут работать над тем, чтобы обеспечить необходимые 100 кубических метров охлаждающей воды в минуту до возобновления производства электроэнергии.

"Нам предстоят пять самых критических дней", – сказал Мадьяр, добавив, что энергосистема будет находиться под сильным давлением из-за жаркой погоды.

Он призвал людей внимательно следить за потреблением электроэнергии в пиковые часы – с 17:00 до 22:00.

В то же время Венгрия возобновила работу теплоэлектростанции "Дунаменти", что позволит частично компенсировать отсутствие производства на АЭС.

Мадьяр также анонсировал заседание рабочей группы по вопросам обороны в воскресенье, которая решит, есть ли необходимость вводить обязательные ограничения энергопотребления для крупных компаний.

В понедельник, 3 августа, премьер-министр проинформирует о ситуации в энергетике временного президента Агнеш Форстхоффер и лидеров парламентских фракций.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил, что страна может столкнуться с энергетическим кризисом из-за остановки реакторов АЭС, вызванной падением уровня воды в Дунае.

Сообщалось, что на линиях метро и трамваев Будапешта будет введен график движения, согласно которому транспортные средства будут ускоряться менее интенсивно для экономии электроэнергии.

Словацкий премьер Роберт Фицо выразил готовность помочь Венгрии в преодолении энергетического кризиса.