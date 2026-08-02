Прем’єр Угорщини попередив про п’ять "найкритичніших" днів для енергетики країни

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна зіштовхнеться з "найкритичнішими п’ятьма днями" через ситуацію в енергетиці, спричинену майже повною зупинкою виробництва електроенергії на єдиній угорській АЕС.

Про це Мадяр сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр повідомив, що рівень води на Дунаї в районі атомної електростанції "Пакш" становить мінус 133 сантиметри. Останній робочий енергоблок АЕС зупинять при мінус 134 сантиметрах, що, ймовірно, станеться в неділю.

Мадяр запевнив, що безпека електростанції гарантована на 100 відсотків. За його словами, 50 фахівців з водопостачання працюватимуть над тим, щоб забезпечити необхідні 100 кубічних метрів охолоджувальної води на хвилину до відновлення виробництва електроенергії.

"Ми зіткнулися з найкритичнішими п’ятьма днями", – сказав Мадяр, додавши, що енергосистема перебуватиме під сильним тиском спекотну погоду.

Він закликав людей пильно стежити за споживанням електроенергії в пікові години – з 17:00 до 22:00.

Водночас Угорщина відновила роботу теплоелектростанції "Дунаменті", що дозволить частково компенсувати відсутність виробництва на АЕС.

Мадяр також анонсував засідання робочої групи з питань оборони в неділю, яка вирішить, чи є необхідність запроваджувати обов'язкові обмеження енергоспоживання для великих компаній.

У понеділок, 3 серпня, прем'єр-міністр поінформує про ситуацію в енергетиці тимчасову президентку Агнеш Форстхоффер та лідерів парламентських фракцій.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр попередив, що країна може зіштовхнутися з енергетичною кризою через зупинку реакторів АЕС, спричинену падінням рівня води в Дунаї.

Повідомляли, що на лініях метро та трамваїв Будапешта буде запроваджено графік руху, за яким транспортні засоби будуть прискорюватися менш інтенсивно для заощадження електроенергії.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо висловив готовність допомогти Угорщині у подоланні енергетичної кризи.