В Польше мужчина спровоцировал массовое избиение трёх украинцев после "лекции о Волыни"

В польском Радоме 34-летний мужчина после разговора о происхождении и Волынской трагедии спровоцировал массовое нападение на трёх 20-летних украинцев.

Об этом сообщает польское издание Onet, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошёл 2 августа между 5:00 и 6:00 на улице Мальчевского в городе Радом (Мазовецкое воеводство), однако польские СМИ сообщили о нём лишь через несколько недель. По данным прокуратуры, 34-летний житель Люблина Томаш Г. приехал в Радом на свадьбу и после её окончания начал бродить по городу.

"На улице Мальчевского он встретил троих молодых украинцев. Он завязал с ними разговор, спрашивал, откуда они. Возникла ссора. Однако ему что-то не понравилось в том, как они ему отвечали. Они в свою очередь рассказали, что он хотел прочесть им лекцию о Волыни", – рассказал в беседе с MójRadom прокурор Цезарий Ольтажевский из местной районной прокуратуры.

После этого мужчина позвал трех или четырех молодых людей, которые проходили по другой стороне улицы, и сказал им, что это украинцы.

"На эти слова те отреагировали очень бурно, и началось нападение", – рассказал Ольтажевский.

К избиению присоединились еще несколько человек. Всего нападавших было восемь.

Трое украинцев получили телесные повреждения, преимущественно в области головы и лица. Точную степень травм должен установить судебно-медицинский эксперт.

Прокурор также рассказал Gazeta Wyborcza, что после нападения Томаш Г. "как ни в чем не бывало" вызвал такси и уехал.

Полиции удалось установить личность главного подозреваемого. Его уже доставили в прокуратуру, где ему предъявили обвинение в применении насилия или незаконных угроз по дискриминационным мотивам, а также в участии в драке или избиении.

Мужчина признал свою вину и дал подробные объяснения. В частности, он подтвердил, что во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде полицейского надзора. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция продолжает разыскивать других участников избиения. Правоохранители проверяют записи городских камер наблюдения. Расследование затрудняет то, что задержанный не знал других нападавших.

Напомним, обнародованный в июле опрос CBOS показал, что впервые в стране количество противников приема беженцев из Украины превысило количество сторонников такого решения.

Посол Украины в Польше Василий Боднар, комментируя последние нападения на украинцев в стране, выразил надежду, что это "временное явление".

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