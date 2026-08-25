Президент Эстонии: используем все дипломатические средства, чтобы Украина получила ПВО

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна делает всё возможное, чтобы Украина получила дополнительные средства противоракетной обороны.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, 25 августа, цитирует Интерфакс-Украина, передает "Европейская правда".

Карис отметил, что, несмотря на то, что его страна пока не имеет возможности самостоятельно производить средства ПВО, Эстония "делает все возможное, чтобы Украина получила дополнительные средства противоракетной обороны".

"Сейчас у нас нет возможности самостоятельно производить их (средства ПВО. – Ред.) и поставлять непосредственно в Украину, но мы используем все дипломатические средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы баллистические ракеты больше не поражали гражданское население и инфраструктуру", – отметил он.

Он подчеркнул, что Эстония привержена поддержке Украины и украинского общества.

"С начала российской агрессии мы предоставили Украине помощь на сумму в миллиард евро, что составляет примерно 0,25% нашего ВВП ежегодно. Мы надеемся, что тем самым мы подали пример другим, более крупным странам", – отметил президент Эстонии.

По его словам, Эстония также рассчитывает на углубление сотрудничества между оборонными отраслями двух стран.

"Наши оборонные отрасли могут многое предложить друг другу, и нам в Эстонии есть чему поучиться у Украины. Наше основное внимание сосредоточено на совместном производстве систем вооружения и развитии оборонного потенциала. Наше совместное соглашение является важным шагом в этом направлении", – добавил Карис.

На этой пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина получила ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot от партнеров.

Как сообщалось, глава британского правительства Энди Бернем заявил, что европейские лидеры рассматривают возможность проведения очередной встречи "коалиции желающих" в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, чтобы обеспечить поставки Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.