Украина отказала Трампу, наказание за обход санкций, премьер Болгарии защищает РФ: новости дня

Трамп намагається повернути Путіна на світову арену. Словаччина та Росія відновлять засідання міжурядової комісії, а прем’єр Болгарії підтримав "дизельну угоду".

Зеленський наказав і надалі бити по російських нафтопереробних заводах.

Велика Британія надає Україні додаткові далекобійні Storm Shadow, а також виділить 17 млн фунтів на ремонт укриття Чорнобильської АЕС.

Трамп скасував пряму трансляцію страти колишнього військового, а у ЄС фіксують рекордне поширення вірусу Західного Нілу.

Все важливе і цікаве за четвер, 15 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп хоче угоду з Путіним

Видання Financial Times пише, що США запропонували Європі розблокувати частину росактивів, щоб підштовхнути РФ до переговорів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що заморожені в Європі російські активи мають залишатися під європейським контролем, а рішення щодо їхньої подальшої долі повинні ухвалювати самі європейці.

"Це наша справа, і ми ухвалюємо щодо цього рішення", – наголосив Мерц.

За даними Reuters, Сполучені Штати хочуть послабити санкції проти суден "тіньового флоту".

Президент США Дональд Трамп вважає, що називати Владіміра Путіна диктатором означає глузувати з нього, а це суперечить його прагненню укласти угоду з російським лідером.

"Ну, погляньте, мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не глузую з них", – зазначив президент Сполучених Штатів.

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль занепокоєний тим, як США допомагають повернути РФ на світову арену.

"Я з великим занепокоєнням стежу за тим, як відбувається це зближення. Удавати, ніби Росія повертається як повноправний член G20 і знову сідає за стіл переговорів, – цього не буде ні за моєї присутності, ні за присутності інших європейців", – наголосив віцеканцлер.

А видання Politico дізналося, що Словаччина та Росія відновлять засідання міжурядової комісії, що були зупинені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, винісши на перше місце постачання енергоносіїв, ядерного палива, а також ставлення до російських спортсменів.

Україна відмовила Трампу

Президент США Дональд Трамп напередодні проміжних виборів до Конгресу з одного боку намагається догодити правителю Кремля Владіміру Путіну, а з іншого – посилити тиск на Україну.

Президент Володимир Зеленський спростував припущення про те, що обмеження у роботі Starlink в Україні були викликані технічними проблемами.

"Це не була технічна проблема. Це була воля. Ми розуміємо, що відбувається, бо це було повсюди на території столиці та всієї України, де ми використовуємо Starlink. Ми бачили це також на полі бою, де ми використовуємо його для завдання ударів", – зазначив він.

Президент додав, що українські військові зв’язувались з власником компанії SpaceX Ілоном Маском з цього приводу.

"Нам сказали: "Не атакуйте, бо, можливо, у вас виникнуть проблеми з розвідкою". Ось така відповідь. Коли ви кажете, що вони хотіли або що це були якісь технічні проблеми, я можу сказати, що на певному рівні вони стверджували, що це технічні проблеми. Але на військовому рівні вони раніше заявили: "Якщо ви не припините, ми заблокуємо розвідку", – розповів він.

У Білому домі виданню Axios повідомили, що непричетні до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, та вказали, що не контролюють компанію SpaceX.

Американський сенатор-республіканець (однопартієць Трампа) Том Тілліс хоче розслідування щодо Пентагону через проблеми зі Starlink в Україні.

Видання The Washongton Post дізналося, що у понеділок, 12 жовтня, США пригрозили Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об’єктах енергетики.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що дві третини розвідданих надходять Україні від європейців.

"Європа вже давно надає Києву основну частину підтримки", – стверджує Жан-Ноель Барро.

Попри погрози адміністрації президента США Дональда Трампа, президент Володимир Зеленський розпорядився відновити удари по російських НПЗ на тлі того, як російські війська продовжують атакувати енергооб’єкти в Україні.

"Заборона [на удари по нафтопереробних заводах] знята. З цим покінчено", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що Україна призупинила удари по енергетичних об’єктах РФ на три дні, щоб задовольнити побажання США, тоді як Москва продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі та вбивати мирних жителів – понад 100 за останній тиждень.

Нагадаємо, 14 жовтня, на тлі нового масованого удару Росії по Україні, Зеленський вказав на неповагу Росії до Америки, рівня якої "ще не було".

"Такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента Америки сильними", – написав президент у соцмережі Х.

Нагадаємо, Трамп заявляв, нібито оголошене ним "енергетичне перемир’я" між Україною і РФ діє, а повідомлення про його порушення потребують перевірки.

Прем’єр Британії Енді Бернем звинуватив Росію у порушенні "енергетичного перемир’я".

Президент Литви Гітанас Науседа вважає неприпустимим "енергетичне перемир’я" у нинішньому вигляді.

Удари по НПЗ як шлях до миру

Топдипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що рішення України поновити удари по російських нафтопереробних заводах є цілком обґрунтованим і корисним.

"Ми вважаємо, що для того, щоб покласти край цій війні, слід чинити тиск на Росію, а не на Україну, змушуючи її капітулювати, і в цьому питанні ми демонструємо тверду рішучість", – заявила вона.

Прем’єр Естонії закликав до продовження знащення російських нафтопереробних заводів.

"Я публічно заявляв в Естонії, що чим швидше всі російські нафтопереробні заводи та потужності, які забезпечують можливість продавати енергоносії, будуть рознесені вщент, тим краще. Тому що Росія фінансує війну", – заявив премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Естонія надає 10 млн євро на зброю для України в рамках механізму PURL.

Щодо допомоги Україні

Bloomberg повідомляє, що Велика Британія надає Україні додаткові далекобійні Storm Shadow.

А ще Британія виділить 17 млн фунтів на ремонт укриття Чорнобильської АЕС.

За словами президента Володимира Зеленського, Польща передала Україні допомогу для захисту Києва.

Латвія пропонує європейцям відмовитися від одного пива на рік для допомоги Україні.

Прем’єр Болгарії захищає РФ

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, на відміну від інших лідерів ЄС, висловився на підтримку домовленості лідерів США та РФ щодо дизельного палива.

"Ми цінуємо будь-який крок, що зменшує ціни на пальне, щоб покращити нашу конкурентоспроможність", – заявив прем’єр Болгарії.

Також він не впевнений, чи це Росія атакує українські кораблі у Чорному морі.

Нагадаємо, Румен Радев має репутацію проросійського політика.

Загрози для Європи

В четвер вранці неподалік румунського міста Суліна в Чорному морі загорівся танкер під прапором Сан-Марино, на борту судна перебували 12 моряків, восьмеро з них вважаються зниклими безвісти.

Румунія поклала на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна у Чорному морі.

Президент країни Нікушор Дан пообіцяв реакцію на інциденти в Чорному морі.

Генсек НАТО Марк Рютте обговорив напади дронів у Чорному морі з лідерами Болгарії і Румунії.

Крім того, Рютте розповів про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Український президент прибув у Брюссель на засідання Європейської ради.

Болгарія закликає до мораторію на атаки дронів проти цивільних суден.

У Молдові заявили про порушення повітряного простору "однозначно російським" безпілотником.

Глава Генштабу Чехії допускає, що РФ може перевірити згуртованість НАТО частковим нападом.

В Естонії попередили про загрозу російських диверсій для єдності Заходу.

Франція та Нідерланди розпочали переговори щодо французької "ядерної парасольки".

Покарання за обхід санкцій

В Євросоюзі заморозили активи трьох осіб та дев'яти компаній, які обходять санкції проти Росії.

До списку увійшли LLC Movers Group (базується в Росії), LLC DT Inier (російський митний брокер та оператор повного циклу логістики), LLC United Stream (зареєстрована в Російській Федерації).

Крім того, Єврорада запровадила санкції щодо суб’єктів, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, Індії та на Сейшельських островах.

Водночас ЄС зняв санкції з наближених до Лукашенка бізнесменів після рішень Суду ЄС.

А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що Естонія під час узгодження 22-го санкційного пакета ЄС на прохання Єврокомісії попросила виключити з нього російського постачальника компанії Silmet, що займається переробкою рідкісноземельних металів.

Щодо євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію з прав людини, потрібну для євроінтеграції.

Верховна Рада схвалила законопроєкт про ПДВ для посилок до 150 євро, потрібний для траншу від ЄС, а також скасувала послаблення вимог до фінмоніторингу політично значущих осіб, виконавши вимогу ЄС.

Новини з Вірменії

У Вірменії почали процедуру націоналізації енергокомпанії російського олігарха.

Росія заборонила в'їзд вірменській депутатці від партії прем’єра Нікола Пашиняна.

Прем'єр Вірменії допустив обмін анклавами з Азербайджаном.

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