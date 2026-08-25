В Словакии раскрыли план поджога завода дронов: есть задержанные

Словацкая полиция заявила, что предотвратила запланированный поджог завода по производству беспилотных летательных аппаратов в восточной части страны, а также задержала троих иностранцев, которых подозревают в этой попытке.

Об этом со ссылкой на данные полиции пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, двух подозреваемых задержали в Словакии, а одного – в Германии. По данным правоохранителей, имущество не пострадало, а также никто не получил травм.

"Полиция изъяла значительное количество зажигательной смеси, инструменты, мобильные телефоны, фотоаппарат и написанный от руки план", – сообщили правоохранители.

По данным полиции, на момент запланированного нападения на объекте находилось около 70 человек. Следователи полиции предъявили подозреваемым обвинение в умышленном создании угрозы жизни и здоровью людей.

Они не назвали завод, ставший целью нападения, ни его точное местонахождение, также не было названо лицо, которое, как подозревается, заказало нападение.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" был обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой, вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов. Следователи также подозревают, что той ночью второй беспилотник мог столкнуться с грузовым самолетом DHL вскоре после временного закрытия аэропорта.

А 25 августа стало известно, что правоохранительные органы обнаружили еще один дрон со взрывчаткой, который, вероятно, был задействован в инциденте в аэропорту "Лейпциг/Халле".

Немецкие власти подозревают возможную причастность России к инциденту, однако происхождение дронов до сих пор не установлено.

В немецкой правительственной коалиции обсуждают варианты ответных мер в отношении России после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига, среди них – закрытие государственного российского культурного центра в Берлине, известного как "Русский дом".