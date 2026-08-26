Председатель МУС прокомментировала санкции США против неё

Президентка Международного уголовного суда Томоко Акане пообещала защищать МУС от давления со стороны Соединённых Штатов после введения Вашингтоном санкций в отношении неё.

Об этом она заявила на пресс-конференции, её цитирует Kyodo News, пишет "Европейская правда".

Комментируя действия США, Акане подчеркнула, что не видит оснований для введения американских санкций против неё.

Председатель МУС пообещала продолжать защищать суд и его деятельность в условиях усиленного давления Вашингтона.

"Международный уголовный суд нельзя расформировать", – подчеркнула она.

Как известно, США объявили о санкциях против председателя Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката МУС Абдулайе Сейе 18 августа. Госсекретарь Марко Рубио тогда заявил, что это было сделано "в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда".

Следует отметить, что до этого США неоднократно подвергали критике суд и его деятельность. В частности, в прошлом году Соединенные Штаты ввели целевые санкции против нескольких должностных лиц МУС, в частности, прокуроров и судей, сославшись на выданные МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также на предварительное расследование в отношении американских военных в Афганистане.

Стоит отметить, что в июле 2023 года Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск Томоко Акане, поскольку она выдала ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.

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