Голова МКС прокоментувала санкції США проти неї

Президентка Міжнародного кримінального суду Томоко Акане пообіцяла захищати МКС від тиску з боку Сполучених Штатів після запровадження Вашингтоном санкцій проти неї.

Про це вона сказала на пресконференції, її цитує Kyodo News, пише "Європейська правда".

Коментуючи дії США, Акане наголосила, що не бачить підстав для запровадження американських санкцій проти неї.

Голова МКС пообіцяла продовжувати захищати суд та його діяльність в умовах посиленого тиску з боку Вашингтона.

"Міжнародний кримінальний суд не можна розформувати", – наголосила вона.

Як відомо, США оголосили про санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката МКС Абдулає Сейє 18 серпня. Держсекретар Марко Рубіо тоді заявив, що це було зроблено "в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду".

Слід зауважити, що перед цим США неодноразово атакували суд та його діяльність. Зокрема минулого року Сполучені Штати ввели цільові санкції проти кількох посадових осіб МКС, зокрема прокурорів та суддів, посилаючись на видані МКС ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також на попереднє розслідування щодо американських військових в Афганістані.

Варто зазначити, у липні 2023 року Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук Томоко Акане, оскільки вона видала ордер на арешт глави Кремля Владіміра Путіна.

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