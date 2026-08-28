Вучич готов обеспечить похорон в Сербии осужденного за геноцид Младича

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что если семья умершего в тюрьме в Гааге военного преступника Ратко Младича захочет похоронить его в Сербии, официальный Белград обеспечит полное содействие.

Как сообщает "Европейская правда", его цитирует РТС.

Вучич заявил, что если семья покойного лидера боснийских сербов Ратко Младича захочет, чтобы его похоронили на территории Сербии, Белград организует это – однако пока ничего конкретного не решено.

"Теперь мы видим, что в Гааге хотели смерти Младича за решеткой, они не хотели дать генералу умереть в Сербии, умереть там, где он хотел. Это нецивилизованное поведение, не имеющее прецедентов и оправданий", – заявил сербский президент.

Он также упрекнул, что "всех причастных к преступлениям против сербов на территории Югославии всегда оправдывали".

Напомним, в июле 2021 года Ратко Младич был финально приговорен к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992–1995 годов, в том числе за осаду Сараево и геноцид в Сребренице.

Весной 2026 года защита Младича вновь просила о его досрочном освобождении или переводе из тюрьмы в Гааге в медицинское учреждение в Сербии, поскольку его жизнь подходит к концу, однако суд отклонил это ходатайство.

27 августа стало известно о его смерти в заключении в возрасте 85 лет.

Младич был командиром сербской армии в войне в Боснии в 1992–1995 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Он был генералом в армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, также приговоренного к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице. Часть сербских националистов, впрочем, считает его героем.

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