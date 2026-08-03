В Варшаве прошел "Пикет добрососедства" против языка ненависти и агрессии

Около 100 человек – поляков, украинцев и белорусов – в воскресенье на Замковой площади в Варшаве приняли участие в "Пикете добрососедства", который призывал противодействовать языку ненависти и налаживать хорошие межличностные отношения на фоне растущей социальной напряженности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Участники пикета, собравшиеся у Колонны Сигизмунда, принесли с собой флаги Польши, Украины и свободной Беларуси, а также транспаранты с призывами к солидарности и противодействию агрессии. По словам организаторов, целью акции было остановить "эпидемию самоубийственной ненависти" и показать, что основой отношений между соседями должно быть взаимное уважение. "Пикеты добрососедства" также организовали в Познани, Лодзи и Слупске.

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"Нам хотелось показать, что здравомыслящих людей, стремящихся к согласию, больше, чем шовинистов", – сказал PAP организатор акции Дмитрий Галко, белорус по происхождению, в прошлом военный корреспондент в Украине, а также аналитик по вопросам борьбы с дезинформацией. Как он подчеркнул, мероприятие прошло спокойно и без провокаций.

На необходимость преодолеть пассивную позицию обращали внимание и другие участники пикета.

"Количество людей, собравшихся здесь, показывает, что мы отнюдь не в меньшинстве. Самое главное – чтобы мы не были пассивными. Нужно реагировать на каждую ситуацию и не оставаться в стороне", – сказала PAP журналистка портала Sestry.eu и волонтер Альдона Гартвиньска. Она отметила, что многие люди потрясены нарастающей волной агрессии в отношении людей, говорящих на иностранных языках, на польских улицах.

Среди пикетчиков были также жители столицы, которые привлекали внимание символическими жестами и транспарантами.

Воскресный пикет стал реакцией на инциденты, недавно произошедшие по всей Польше, когда на украинцев совершались нападения на национальной почве.

1 августа следователи-криминалисты из Городского управления полиции в Гдыне задержали 76-летнего мужчину – гражданина Польши, который напал на 40-летнюю гражданку Украины. Злоумышленник дважды ударил украинку по голове деревянной прогулочной палкой, а после инцидента скрылся в неизвестном направлении.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.

В МВД Польши на фоне этих событий подчеркнули, что подобные поступки будут встречать надлежащую реакцию правоохранительных органов, а польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому с призывом "прервать молчание".