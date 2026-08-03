У Варшаві пройшов "Пікет добросусідства" проти мови ненависті і агресії

Близько 100 осіб – поляків, українців та білорусів – у неділю на Замковій площі у Варшаві взяли участь у "Пікеті добросусідства", який закликав протидіяти мові ненависті та налагоджувати добрі міжособистісні стосунки на тлі зростаючої соціальної напруги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Учасники пікету, які зібралися біля Колони Сигізмунда, принесли з собою прапори Польщі, України та вільної Білорусі, а також транспаранти із закликами до солідарності та протидії агресії. За словами організаторів, метою акції було зупинити "епідемію самогубної ненависті" та показати, що основою відносин між сусідами має бути взаємна повага. "Пікети добросусідства" також організували в Познані, Лодзі та Слупську.

фото ZumaPress

"Нам хотілося показати, що розсудливих людей, які прагнуть злагоди, більше, ніж шовіністів", – сказав PAP організатор акції Дмитро Галко, білорус за походженням, у минулому воєнний кореспондент в Україні, а також аналітик з питань боротьби з дезінформацією. Як він підкреслив, захід пройшов спокійно й без провокацій.

На необхідність подолати пасивну позицію звертали увагу й інші учасники пікету.

"Кількість людей, що зібралися тут, показує, що ми аж ніяк не в меншості. Найголовніше – щоб ми не були пасивними. Треба реагувати на кожну ситуацію і не стояти осторонь", – сказала PAP журналістка порталу Sestry.eu та волонтерка Альдона Гартвінська. Вона зазначила, що багато людей вражені зростаючою хвилею агресії щодо осіб, які розмовляють іноземними мовами, на польських вулицях.

Серед пікетувальників були також мешканці столиці, які привертали увагу символічними жестами та транспарантами.

Недільний пікет став реакцією на інциденти, що нещодавно відбулися по всій Польщі, коли на українців вчинялися напади на національному ґрунті.

1 серпня слідчі-криміналісти з Міського управління поліції в Гдині затримали 76-річного чоловіка – громадянина Польщі, який напав на 40-річну громадянку України. Зловмисник двічі вдарив українку по голові дерев’яною прогулянковою палицею, а після інциденту зник у невідомому напрямку.

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

В МВС Польщі на тлі цих подій наголосили, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів, а польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького із закликом "перервати мовчання".