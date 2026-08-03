В Польше избили трех граждан Украины: консульство отреагировало

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве внимательно следит за информацией о нападении на трех украинских граждан в городе Кожухов Любуского воеводства.

Об этом говорится в заявлении генконсульства в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, в результате инцидента пострадали трое граждан Украины. Обстоятельства происшествия и его возможные мотивы в настоящее время устанавливают польские правоохранительные органы.

"Генеральное консульство Украины решительно осуждает любые проявления ненависти, насилия и агрессии. Генеральное консульство находится на связи с пострадавшими, а также с компетентными органами и готово, в рамках своих полномочий, оказать необходимую консульскую помощь пострадавшим гражданам Украины", – говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве призвали граждан Украины в Польше "сохранять спокойствие, не поддаваться возможным провокациям и в случае каких-либо противоправных действий немедленно обращаться в полицию и в генеральное консульство Украины".

Журналист издания InPoland.net.pl пообщался с пострадавшими, которые рассказали, что инцидент произошел 1 августа около 21:25 на территории хостела, где проживают украинцы.

В тот вечер возле припаркованного автомобиля отдыхали трое украинцев. В машине, по их словам, звучала разная музыка – украинская, польская и зарубежная.

Как рассказал один из пострадавших, мимо компании проходил мужчина, который обратил внимание на музыку. По словам собеседника редакции, между ним и ещё одним пострадавшим возникла словесная перепалка.

Конфликт начался после того, как один из нападавших крикнул "Уезжай в Украину!", после чего вернулся с группой мужчин, и началась драка.

2 августа пострадавшие дали показания в полиции. Они сообщили, что правоохранители фотографировали телесные повреждения и оформляли материалы дела.

Также пострадавшие сообщили следователям о частной камере видеонаблюдения, установленной на соседнем здании, которая, по их словам, могла зафиксировать момент нападения.

Пока полиция официально не сообщала об обстоятельствах инцидента, его возможных мотивах и информации о задержании причастных лиц.

1 августа следователи-криминалисты из Городского управления полиции в Гдыне задержали 76-летнего мужчину – гражданина Польши, который напал на 40-летнюю гражданку Украины. Он дважды ударил украинку по голове деревянной прогулочной палкой, а после инцидента скрылся в неизвестном направлении.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.

В МВД Польши на фоне этих событий подчеркнули, что подобные поступки будут встречать надлежащую реакцию правоохранительных органов, а польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому с призывом "прервать молчание".