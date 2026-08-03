Зеленский рассказал, как и с кем ведет переговоры о будущей антибаллистической системе "Фрейя"

Президент Украины поставил перед послами Украины задачу привлечения новых партнеров в европейскую антибаллистическую коалицию и рассказал о переговорах по этому поводу.

Об этом шла речь в его выступлении на совещании послов в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский подчеркнул, что идея создания совместной украинско-европейской противоракетной системы – это "одна из самых амбициозных идей Украины". "Поэтому "Фрейя" должна быть вашим приоритетом", – обратился он к послам.

По словам президента, "Фрейя" будет "быстро запущена в производство" и будет иметь то преимущество, что ее проверят в реальных боевых условиях.

"Украина способна изготовить саму ракету, способна изготовить пусковую установку. Но решающим фактором является сотрудничество с теми европейскими государствами и компаниями, которые располагают радарами, датчиками и всем остальным, что необходимо для эффективной противоракетной системы", – заявил он.

По словам Зеленского, в связи с этим сейчас ведутся переговоры, в которых каждая из стран-участниц коалиции представлена "в трехстороннем формате" – на уровне лидера, советника по национальной безопасности и производителя или производителей необходимого оборудования. В коалицию входят 10 государств – Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания, а также 12 компаний-производителей

"Но антибаллистическая коалиция и проект "Фрейя" открыты для присоединения других участников, способных действительно укрепить общеевропейскую безопасность… Например, страны, которые не имеют соответствующих производств, но располагают противоракетными системами Patriot и инвестируют с помощью этих ракет в нашу способность защищать наше небо – мы с удовольствием ждем их в этой антибаллистической коалиции", – пояснил Зеленский.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны рассказал, какой он видит "антибаллистическую коалицию" Европы.

13 июля в Париже "антибаллистическая коалиция" начала работу над системой противоракетной обороны Европы.

"ЕвроПравда" тогда узнала, какие производители вошли в состав коалиции.