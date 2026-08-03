Генеральное консульство Украины во Вроцлаве осудило нападение украинца на польку

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве осудило инцидент, произошедший во Вроцлаве, в результате которого гражданка Польши получила тяжкие телесные повреждения, а правоохранительными органами был задержан гражданин Украины по подозрению в причастности к этому преступлению.

Об этом говорится в сообщении генконсульства в Facebook, передает "Европейская правда".

"Решительно осуждаем любые проявления насилия и агрессии, независимо от того, кто является их виновником или потерпевшим. Лицо, совершающее преступление, должно нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Польша", – говорится в сообщении.

В генеральном консульстве напомнили, что украинцы, проживающие в Польше, пользуются поддержкой и солидарностью польского общества с первых дней полномасштабной российской агрессии.

"Каждый гражданин Украины обязан с уважением относиться к законам, традициям и общественным нормам государства, которое предоставило убежище миллионам украинцев и продолжает поддерживать Украину", – говорится в сообщении.

В то же время в диппредставительстве отметили, что подавляющее большинство граждан Украины в Польше – законопослушные люди, которые работают, учатся, платят налоги и вносят свой вклад в развитие местных общин.

"Отдельные преступные действия не могут и не должны бросать тень на всю украинскую общину. В то же время каждый, кто нарушает закон, должен осознавать неизбежность ответственности за свои поступки", – говорится в сообщении.

"Выражаем соболезнования пострадавшей и желаем ей скорейшего выздоровления. Надеемся на всестороннее, объективное и беспристрастное расследование этого дела польскими правоохранительными органами", – добавили в генконсульстве.

Как сообщалось, 1 августа в польском городе Вроцлав 18-летний украинец совершил нападение на гражданку Польши, его задержали правоохранители.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.

В МВД Польши на фоне этих событий подчеркнули, что подобные поступки будут встречать надлежащую реакцию правоохранительных органов, а польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому с призывом "прервать молчание".