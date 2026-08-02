Во Вроцлаве украинец напал на полячку с ножом, его задержали

В польском городе Вроцлав 18-летний украинец совершил нападение на гражданку Польши, его задержали правоохранители.

Об этом изданию RMF24 сообщили в местной полиции, передает "Европейская правда".

Вечером 1 августа во Вроцлаве 18-летний нападавший жестоко ранил ножом женщину на лестнице здания. Полиция быстро арестовала подозреваемого – гражданина Украины, – которому будет предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Отмечается, что 30-летняя полячка в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, нападавший проследил за жертвой в здание, напал на нее на лестнице и предпринял попытку бегства.

Мотив нападения пока неизвестен. Правоохранители не сообщают, были ли нападавший и жертва знакомы. Ожидается, что прокуратура обнародует больше информации о нападении в понедельник.

1 августа следователи-криминалисты из Городского управления полиции в Гдине задержали 76-летнего мужчину – гражданина Польши, который напал на 40-летнюю гражданку Украины. Злоумышленник дважды ударил украинку по голове деревянной прогулочной палкой, а после инцидента скрылся в неизвестном направлении.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.

В МВД Польши на фоне этих событий подчеркнули, что подобные поступки будут встречать надлежащую реакцию правоохранительных органов, а польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому с призывом "прервать молчание".