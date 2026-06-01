В прошлом году иммиграция в Германию резко сократилась

В 2025 году в Германию переехали около 1,48 миллиона человек, что на 13% меньше, чем в 2024 году.

Соответствующие данные Федерального статистического ведомства Германии приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Количество лиц, покинувших страну, также уменьшилось – примерно на 2%, до 1,25 миллиона человек.

Чистая миграция, то есть разница между иммиграцией и эмиграцией, составила около 235 тысяч человек, что на 45% меньше, чем годом ранее.

Одной из причин сокращения иммиграции в ведомстве называют уменьшение количества мигрантов из основных стран происхождения просителей убежища. В частности, чистая миграция из Сирии сократилась на 67%, из Афганистана – на 41%.

Также зафиксирован меньший приток людей из Украины – на 21%.

Кроме того, в Германию прибывало меньшее количество граждан стран Европейского Союза. В то же время сами немцы чаще всего эмигрировали в Швейцарию, Австрию и Испанию.

В пределах страны зафиксировано около 996 тысяч перемещений между федеральными землями. Больше всего население сократилось в Берлине – минус 12 тысяч человек, тогда как наибольший прирост зафиксирован в Бранденбурге – плюс девять тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами в 2025 году.

С началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе просителей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

В начале октября нижняя палата федерального парламента Германии отменила возможность ускоренной натурализации иностранцев.

Сообщалось, что за первые месяцы 2025 года Германия потеряла первое место среди стран ЕС, где просители убежища чаще всего пытаются оформить себе этот статус.