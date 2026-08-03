Швеция вызвала временного поверенного РФ

Швеция вызвала в МИД временного поверенного России в связи с недавними обстрелами Украины и нарушением воздушного пространства стран-членов НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе ведомства 3 августа.

Министерство иностранных дел Швеции в понедельник вызвало временного поверенного РФ в связи с последними российскими обстрелами Украины, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, а также была повреждена гражданская инфраструктура.

Также отметили, что во время ударов по Киеву в ночь на 1 августа пострадало здание посольства Литвы, а 24 августа было разрушено здание почетного консульства Латвии в Славянске.

"В ходе вызова осудили агрессию РФ против Украины, а также недавние нарушения Россией воздушного пространства союзников. Также подчеркнули обязательство России соблюдать международное гуманитарное право", – говорится в заявлении.

Ранее, в субботу, представителя российского посольства вызвали в МИД Литвы.

Напомним, польские следователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.