Швеція викликала тимчасового повіреного РФ

Швеція викликала до МЗС тимчасового повіреного Росії у зв’язку з останніми обстрілами України та порушенням повітряного простору країн-членів НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі відомства 3 серпня.

Міністерство закордонних справ Швеції у понеділок викликало тимчасового повіреного РФ у зв’язку з останніми російськими обстрілами України, внаслідок яких загинули і постраждали цивільні та цивільна інфраструктура.

Відзначили також, що під час ударів по Києву в ніч проти 1 серпня постраждала будівля посольства Литви, а 24 серпня зазнала руйнувань будівля почесного консульства Латвії у Слов’янську.

"Під час виклику засудили агресію РФ проти України, а також нещодавні порушення Росією повітряного простору союзників. Також наголосили на зобов’язанні Росії дотримуватися міжнародного гуманітарного права", – йдеться у заяві.

Перед цим у суботу представника російського посольства викликали до МЗС Литви.

Нагадаємо, польські слідчі підтвердили, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.