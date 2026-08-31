В ЕС призывают Сербию не хоронить с почестями военного преступника Младича

В ЕС считают, что Сербия должна воздержаться от похорон с воинскими почестями для осужденного за военные преступления командира сербской армии Ратко Младича.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Bloomberg заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Младич, бывший военный командир, известный как "Боснийский мясник", скончался на прошлой неделе, отбывая пожизненное заключение в Гааге.

Бывший генерал югославской армии был признан виновным в преступлениях против человечности и геноциде во время войны 1990-х годов в Боснии и Герцеговине.

"Героизация военных преступников противоречит самым фундаментальным европейским ценностям и не имеет места ни в ЕС, ни в странах-кандидатах на членство в ЕС. Ратко Младич отбывал пожизненное заключение за преступления против человечности и геноцид в Сребренице. Он был военным преступником", – сказала Кос.

Планы относительно захоронения вызвали споры после того, как министр юстиции Сербии Ненад Вуич заявил, что Младича могут похоронить в Белграде в соответствии с его званием генерала армии. Хотя этот план пока не подтвержден, он вызвал негативную реакцию во всем регионе.

Власти Нидерландов еще не завершили оформление необходимых документов, прежде чем разрешить передачу тела Младича его семье.

Младич был командиром сербской армии во время войны в Боснии в 1992–1995 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Он был генералом в армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, также приговоренного к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице. Часть сербских националистов, впрочем, считает его героем.

После смерти Младича сербский президент Александар Вучич заявил, что если семья покойного захочет похоронить его в Сербии, официальный Белград обеспечит полное содействие.

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