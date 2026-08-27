СМИ: в Гааге умер осуждённый за геноцид в Сребренице Ратко Младич

В Гааге умер осужденный за геноцид в Сребренице командир боснийских сербов Ратко Младич.

Об этом сообщил сербский телеканал Informer, пишет "Европейская правда".

Младич скончался в возрасте 85 лет в тюрьме ООН в Гааге после длительного ухудшения состояния здоровья. Ранее его защита просила о досрочном освобождении или переводе в медицинское учреждение в Сербии, однако суд отклонил это ходатайство.

Соглашаясь с тем, что он "находится на завершающем этапе своей жизни", судья Грасиэла Гатти Сантана отметила, что условия в тюрьме ООН и её больнице в Гааге "настолько высокого качества, что комфорт Младича может быть обеспечен в максимальной степени".

В июле 2021 года Младич был окончательно приговорен к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992–1995 годов, в том числе за осаду Сараева и геноцид в Сребренице.

В прошлом году он уже ходатайствовал об освобождении, адвокаты также ссылались на тяжелое состояние здоровья и утверждали, что ему осталось жить, возможно, месяц. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН тогда отклонил ходатайство с объяснением, что тюрьма обеспечивает медицинскую помощь на достаточном уровне.

Младич был командиром сербской армии во время войны в Боснии в 1992–1995 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Он был генералом в армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, также приговоренного к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице. Часть сербских националистов, впрочем, считает его героем.

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