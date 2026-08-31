В ЄС закликають Сербію не ховати з почестями воєнного злочинця Младича

В ЄС вважають, що Сербія має утриматися від похорону із військовими почестями для засудженого за воєнні злочини командира сербської армії Ратко Младича.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Bloomberg заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Младич, колишній військовий командир, відомий як "Боснійський м’ясник", помер минулого тижня, відбуваючи довічне ув’язнення в Гаазі.

Колишній генерал югославської армії був визнаний винним у злочинах проти людяності та геноциді під час війни 1990-х років у Боснії та Герцеговині.

"Героїзація воєнних злочинців суперечить найфундаментальнішим європейським цінностям і не має місця ані в ЄС, ані в країнах-кандидатах на членство в ЄС. Ратко Младич відбував довічне ув’язнення за злочини проти людяності та геноцид у Сребрениці. Він був воєнним злочинцем", – сказала Кос.

Плани щодо поховання викликали суперечки після того, як міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч заявив, що Младича можуть поховати в Белграді відповідно до його звання генерала армії. Хоча цей план поки що не підтверджено, він викликав негативну реакцію в усьому регіоні.

Нідерландська влада ще не завершила оформлення необхідних документів, перш ніж дозволити передачу тіла Младича його родині.

Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-1995 роках. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Він був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, також засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

Після смерті Младича сербський президент Александар Вучич заявив, що якщо родина померлого захоче поховати його у Сербії, офіційний Белград забезпечить повне сприяння.

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