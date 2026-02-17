ChatGPT в ближайшее время начнет проверять возраст своих пользователей в ЕС

Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT от компании OpenAI внедряет проверки возраста для всех пользователей платформы, для стран ЕС нововведения начнут действовать в ближайшие недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro со ссылкой на письмо от компании.

Чтобы определить, принадлежит ли учетная запись несовершеннолетнему лицу, ChatGPT будет использовать систему прогнозирования возраста, которую также использует платформа Discord. В частности, искусственный интеллект будет учитывать ряд показателей, таких как типы обсуждаемых тем или время суток, когда пользователь входит в чат с ChatGPT.

Если искусственный интеллект определит, что учетная запись принадлежит несовершеннолетнему, он введет ограничения в использовании. Некоторые темы также будут обрабатываться с большей осторожностью, чтобы предотвратить просмотр деликатного контента.

К этой категории относят контент, который содержит изображения насилия, может поощрять рискованное или опасное поведение, пропагандирует ролевые игры сексуального, романтического или насильственного характера, экстремальные стандарты красоты, нездоровое питание или образы внешности.

Совершеннолетние пользователи могут подтвердить свой возраст с помощью распознавания лица, сделав видеоселфи или загрузив копию своего удостоверения личности на платформу. OpenAI указывает, что ChatGPT удалит эти документы через семь дней после проверки.

Эти объявления от компании появились в то время, когда ряд стран мира начали разрабатывать законодательство, которое будет ограничивать работу инструментов ИИ, а также запрещать доступ к соцсетям детям.

Отметим, что деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многих сообщений о том, что эти платформы, в том числе и ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

Из-за этого в январе британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска.

Как стало известно, 3 февраля, британское правительство инициировало собственное расследование в отношении Grok.

На этом фоне ряд стран анонсировали введение запрета социальных сетей для детей. Недавно такое решение анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес.

В немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет.