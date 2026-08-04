В Германии затягивается процесс демонтажа АЭС времен ГДР

Строительство цеха по демонтажу крупных компонентов бывших восточногерманских атомных электростанций в Любмине (Западная Померания) и Райнсберге (Бранденбург) будет завершено позже, чем планировалось изначально.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Строительные работы идут полным ходом и быстро продвигаются", – сообщила представительница федеральной компании по утилизации ядерных отходов EWN (Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH). Однако на данный момент завершение строительства ожидается в 2027 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год.

В начале 2025 года ещё шла речь о возможном завершении строительства так называемого цеха демонтажа (ZLH) в Любмине к концу прошлого года и начале эксплуатации не раньше конца этого года.

По словам пресс-секретаря, задержка обусловлена несколькими причинами: "Ключевым фактором стали текущие общеотраслевые проблемы в строительном секторе, на которые мы, как заказчик, имеем лишь ограниченное влияние". Она отметила длительную нехватку квалифицированных рабочих, задержки в цепочках поставок, а также проблемы с доступностью материалов и комплектующих.

"Кроме того, демонтажный цех предъявляет высокие требования к планированию и выполнению работ из-за своих специфических технических требований и требований безопасности", – сказала она.

Впоследствии в этом здании, среди прочего, будет проводиться демонтаж так называемых парогенераторов, которые использовались на электростанциях для выработки пара для турбин с помощью тепла, а также сосудов под давлением. Компоненты будут измельчены и переработаны, чтобы их можно было транспортировать, например, на шахту "Конрад" в Зальцгиттере, Нижняя Саксония, – будущее хранилище радиоактивных отходов низкого и среднего уровней. В качестве альтернативы детали будут полностью обеззаражены и утилизированы обычным способом.

Центральным элементом этого огромного комплекса является зал высотой примерно 30 метров, длиной 60 метров и шириной 40 метров, оснащенный большими стальными воротами. Кранная система рассчитана на подъем сотен тонн. В центре расположен бассейн, где детали впоследствии будут дистанционно демонтироваться под водой – с целью радиационной защиты. Бетонные стены толщиной 90 сантиметров также служат защитным экраном.

Бассейн для демонтажа облицован нержавеющей сталью для защиты, а 44-тонные створки больших ворот зала заполнены бетоном для экранирования. Полы и части стен имеют специальное покрытие, чтобы предотвратить любое потенциальное загрязнение. Выходящий воздух фильтруется и контролируется.

Согласно предварительным заявлениям, физические потребности тех, кто будет работать в здании, также подпадают под меры безопасности. Питаться будет разрешено только в отдельной комнате из-за риска проникновения потенциального загрязнения в другие места. В контролируемой зоне также не будет туалетов, поскольку сточные воды в противном случае потребовали бы специальной очистки.

Работы по строительству фундамента начались в конце 2018 года, а каркас здания ZLH был завершен летом 2020 года. Пандемия коронавируса, среди прочих факторов, неоднократно вызывала задержки.

Между тем Литва первой в мире готовится к демонтажу активных зон реакторов типа РБМК на Игналинской АЭС – таких же, как на Чернобыльской АЭС.

В июне нижняя палата парламента Швейцарии поддержала инициативу об отмене запрета на строительство новых атомных электростанций, что открыло путь для реализации правительственного плана.