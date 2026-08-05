Зеленский обсудил с Рютте потребность Украины в ракетах-перехватчиках

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте российские удары по украинским городам, а также потребность Украины в ракетах-перехватчиках.

Об этом он сообщил вечером 5 августа в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что сейчас Украина максимально тесно сотрудничает со всеми партнерами, которые "могут помочь с поставками ракет-перехватчиков для защиты от таких неадекватных российских ударов, нацеленных просто на жизнь, на людей и на гражданские объекты".

В частности, он обсудил это с генеральным секретарем НАТО.

"Марк хорошо осведомлен об угрозах, и мы скоординировали наши действия в отношении стран, которые располагают необходимыми ракетами и способны помочь. Важно устранить всю бюрократию и принять необходимые политические решения", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, СМИ писали, что американский президент Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе отклонил его просьбу о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot перед зимой.

5 августа посол ЕС Катарина Матернова опубликовала обширный пост с подробностями ночных ударов РФ по Киеву и пригородам, отметив, что новая регулярность баллистических атак изматывает украинцев и похожа на попытку "сломить Киев".