Евросоюз оплатит модернизацию учебных военных полигонов в Украине

Европейский Союз профинансирует модернизацию учебных полигонов для украинской армии благодаря дополнительным средствам, выделенным государствами-членами.



Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по завершении неформального заседания министров обороны ЕС в Уиклоу (Ирландия).



Каллас рассказала о помощи ЕС по модернизации военных полигонов в Украине.



"Кроме оборудования, Украине нужны модернизированные учебные мощности. Ранее в этом году я предложила профинансировать модернизацию учебных полигонов в Украине. Хочу поблагодарить все государства-члены, а также Ирландию, которая сегодня объявила о дополнительном финансировании для этого", – заявила Каллас.



Она рассказала, что министры обороны ЕС 1 сентября также обсудили будущее флагманской тренировочной миссии EUMAM – в частности, создание координационного центра в Киеве, "чтобы лучше интегрировать уроки, полученные непосредственно на поле боя, и укрепить военное образование".



"Оборонно-промышленное сотрудничество между ЕС и Украиной также растет. В настоящее время существует уже более 120 промышленных партнерств между украинскими и европейскими компаниями. Украина является мировым лидером в сфере инноваций, испытанных на поле боя", – добавила главный дипломат ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", Министр обороны Украины Евгений Хмара 1 сентября рассказал министрам обороны ЕС о первоочередных потребностях Украины и ситуации на поле боя.



Также 1 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас анонсировала создание группы высокого уровня, состоящей из бывших политических и военных лидеров европейских стран, а также Украины, которые будут работать над вопросами обороноспособности блока.



Также Каллас призвала передать Украине перехватчики, у которых истекает срок хранения.



Ранее премьер Британии Энди Бернем сообщил, что европейские лидеры размышляют над проведением очередной встречи "коалиции желающих" в США, на полях Генассамблеи ООН в сентябре, чтобы поставить вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.