В администрации Навроцкого отреагировали на дроновые атаки РФ у границы с Польшей

В канцелярии президента Польши заверили, что Кароль Навроцкий получает всю информацию о воскресных атаках России, совершенных недалеко от границы с Польшей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич сообщил в воскресенье, что Кароль Навроцкий "постоянно получает информацию обо всех инцидентах и событиях, связанных с безопасностью Республики Польша, от Дежурной оперативной службы, действующей при Совете национальной безопасности".

"Она находится в контакте с Правительственным центром безопасности и другими службами", – добавил он.

Он подчеркнул, что Канцелярия президента будет оперативно информировать обо всех решениях президента.

Рано утром польские системы обнаружили атаку нескольких реактивных дронов "Герань-5" на западе Украины. Один из них упал в 1 км от границы с Польшей, второй – в 5 км.

Польские вооруженные силы подняли истребители, а службы предупредили жителей приграничных регионов об опасности. Один из российских дронов попал в поезд маршрута Киев–Варшава перед границей с Польшей, другой – вблизи пограничного перехода Дорогуск–Ягодин.

Нарушения границы Республики Польша не зафиксировано – сообщило к 10:00 Оперативное командование видов вооруженных сил после завершения операции.

В воскресенье в 17:00 в штаб-квартире Правительственного центра безопасности состоится специальное совещание служб с участием министров и представителей служб по инициативе премьер-министра Дональда Туска.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Оперативного командования родов войск Польши Яцек Горишевский заявил, что в ночь на 13 сентября, когда Россия атаковала украинские регионы, для его страны"угроза была реальной".