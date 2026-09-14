ЕС готовит новую стратегию по Арктике в связи с активностью России

В октябре 2026 года Европейский Союз планирует представить новую стратегию в отношении арктического региона.

Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила во время общения с журналистами перед началом Европейского арктического саммита в Финляндии 14 сентября, пишет "Европейская правда".

В стратегию планируется включить конкретные проекты в сферах безопасности, климата и окружающей среды. Кроме того, по словам Каллас, важным является вопрос о теневом флоте России.

"Это экологические бомбы с часовым механизмом, которые тикают и в наших водах. В то же время они также подпитывают войну России в Украине", – говорит высокопоставленная дипломатка ЕС.

В частности, на саммите в Финляндии европейские лидеры обсудят важность укрепления потенциала в регионе, в том числе в отношении ледоколов.

Как считает Кая Каллас, открытие бывших советских военных баз, проведение испытаний российских ракет на крайнем севере – все это демонстрирует важность арктического региона с точки зрения геополитики.

Европейские политики уже не впервые предупреждают, что Россия продолжает расширять своё военное присутствие на севере Европы и в Арктике и пытается укрепить своё влияние в регионе. В частности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил, что Россия обладает в Арктике потенциалом, к которому Европа должна относиться серьёзно.

А министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подчеркнула, что НАТО следует организовать совместную операцию под названием "Арктический страж" для защиты региона – как это делается в Балтийском море.