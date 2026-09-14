В Германии трудоустроены около 400 тысяч украинцев

Примерно через четыре с половиной года после начала войны в Украине в Германии работают около 400 000 украинцев, из которых почти 350 000 уплачивают взносы в систему социального страхования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По данным представителя Федерального агентства по вопросам занятости (BA), в июне уровень занятости граждан Украины составлял 39,7 процента.

В мае количество украинцев, получавших базовое пособие по безработице, составляло 474 534 человека.

"В среднем количество трудоустроенных украинцев растет более чем на 5 000 человек ежемесячно", – отметил представитель BA.

Это означает, что по сравнению с прошлым годом количество украинцев, работающих в Германии, увеличилось на 64 000 человек.

Число украинцев, получающих базовое пособие по доходам, за год сократилось на 19 163 человека (3,9 %).

Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что немецкое правительство может помочь Украине вернуть находящихся в стране мужчин призывного возраста, но будет делать это "без принуждения".

Напомним, в конце июля Евросоюз продлил действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года, с нововведением, согласно которому вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

Подробнее об этом в статье: Уклонистам здесь больше не рады: как ЕС меняет правила предоставления убежища для украинцев.